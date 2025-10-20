Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину

Американський президент Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між Росією та Україною на наявній лінії фронту і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.

Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Трамп вважає, що війна має зупинитися "на тих лініях фронту, де вони перебувають".

"Решту дуже важко обговорювати, якщо ви збираєтеся казати: "ви берете це, ми беремо те", - сказав він.

На запитання, чи сказав він Зеленському, що Україна повинна віддати Росії весь Донецький регіон, Трамп відповів "ні".

"Нехай все залишається так, як є. Зараз все вже розділено. Я думаю, що 78% території вже зайнято Росією. Залиште все так, як є зараз. Вони можуть домовитися про щось пізніше", - сказав американський президент.

Агентство стверджує, що Трамп виступив з пропозицією припинення вогню на нинішніх лініях фронту після того, як Зеленський відмовився добровільно поступитися будь-якою територією на користь РФ.

Двоє співрозмовників агентства стверджують, що під час зустрічі з українським лідером Трамп підштовхував Україну відмовитися від території, а також розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і РФ, що збентежило українську делегацію.

"Це було досить погано. Послання було таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, [якщо не укладе угоду з Росією]", - сказав один із співрозмовників.

Водночас інший співрозмовник заперечив, що Трамп сказав, що Україна буде "знищена", про що раніше також писало Financial Times.

Як відомо, 17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою. Проте Зеленський зазначив, що питання не закрите остаточно, попри теперішню позицію Трампа.

Президент США заявив після зустрічі, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни та вкотре повторив, що "війна б не почалася, якби він був президентом".

Зеленський, своєю чергою, не став сперечатися з цією думкою Трампа, але нагадав, що війну починала не Україна і "зупинитися" має не вона.

Також ЗМІ писали, що Путін під час телефонної розмови з президентом США вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.