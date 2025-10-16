Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова

12:47 16.10.2025 |

Політика

 Ігор Коваль

Тимчасовим виконувачем міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Він замінив на посаді Геннадія Труханова, якому припинили українське громадянство через звинувачення у наявності російського паспорта.

Про призначення Коваля повідомили на сайті одеської міськради.

Рішення ухвалили на підставі частини другої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає, що обов'язки міського голови в разі його звільнення у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, його смерті або неможливості здійснення повноважень здійснює секретар міськради.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства «в певних осіб» й ухвалив щодо них «відповідні рішення», не назвавши імен.

А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільникові Одеси Геннадію Труханову, бо він, мовляв, має російське громадянство. У спецслужбі кажуть, що російський суд скасував чинність його внутрішнього паспорта рф за зверненням представників самого ж одеського міського голови.

Тим часом президент пообіцяв, що незабаром призначить керівника Одеської міської військової адміністрації. Сам Труханов заперечує наявність у себе російського громадянства і готується оскаржувати рішення президента в суді.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес