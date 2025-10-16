Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова

Ігор Коваль

Тимчасовим виконувачем міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Він замінив на посаді Геннадія Труханова, якому припинили українське громадянство через звинувачення у наявності російського паспорта.

Про призначення Коваля повідомили на сайті одеської міськради.

Рішення ухвалили на підставі частини другої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка передбачає, що обов'язки міського голови в разі його звільнення у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень, його смерті або неможливості здійснення повноважень здійснює секретар міськради.

Нагадаємо, 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав підтвердження щодо наявності російського громадянства «в певних осіб» й ухвалив щодо них «відповідні рішення», не назвавши імен.

А згодом СБУ підтвердила, що українське громадянство припинили очільникові Одеси Геннадію Труханову, бо він, мовляв, має російське громадянство. У спецслужбі кажуть, що російський суд скасував чинність його внутрішнього паспорта рф за зверненням представників самого ж одеського міського голови.

Тим часом президент пообіцяв, що незабаром призначить керівника Одеської міської військової адміністрації. Сам Труханов заперечує наявність у себе російського громадянства і готується оскаржувати рішення президента в суді.