Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток

Росія цієї ночі знову атакувала газову інфраструктуру України, вдаривши десятками ракет і сотнями "Шахедів" по критичних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи "Нафтогаз".

"Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України. Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти групи "Нафтогаз", - пояснили в компанії.

За їх даними, десятки ракет, у тому числі й балістичних, та сотні дронів вдарили по цивільних об'єктах, які забезпечують українців газом і теплом.

"На жаль, є постраждалі - четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об'єктів тимчасово зупинена", - додали в Нафтогазі.

За їх словами, такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

"Звертаюсь до всіх - за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Міністерство енергетики України підтвердило, що цієї ночі російські війська знову завдали масованого удару по газовій інфраструктурі України.

"Це вже шоста атака від початку жовтня. По об'єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників", - заявили в Міненерго.

За даними міністерства, крім газової інфраструктури, ворог атакував також інші енергетичні об'єкти.

"Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення стабільної роботи систем. Закликаємо споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії", - зауважили в Міненерго.

Нічний обстріл України 16 жовтня

В ніч на 16 жовтня росіяни атакували ряд регіонів ракетами та дронами, повітряна тривога оголошувалась по всій території України через загрозу аеробалістичних ракет "Кинджал".

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія цієї ночі випустила понад 300 дронів та майже 40 ракет по Україні. Окупанти знову застосували тактику подвійного терору.

Під ударами опинилися критична інфраструктура та цивільні об'єкти у п'яти областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряною обороною було збито та подавлено більшу половину повітряних цілей.

Президент також зазначив, що під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині ворог бив по Ніжину, пошкоджено пошту, одна людина поранена, а от у Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі та по частині ДСНС.

