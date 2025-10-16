Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
12:42 16.10.2025 |
Росія цієї ночі знову атакувала газову інфраструктуру України, вдаривши десятками ракет і сотнями "Шахедів" по критичних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву групи "Нафтогаз".
"Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру України. Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти групи "Нафтогаз", - пояснили в компанії.
За їх даними, десятки ракет, у тому числі й балістичних, та сотні дронів вдарили по цивільних об'єктах, які забезпечують українців газом і теплом.
"На жаль, є постраждалі - четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об'єктів тимчасово зупинена", - додали в Нафтогазі.
За їх словами, такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.
"Звертаюсь до всіх - за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Міністерство енергетики України підтвердило, що цієї ночі російські війська знову завдали масованого удару по газовій інфраструктурі України.
"Це вже шоста атака від початку жовтня. По об'єктах газової галузі ворог випустив десятки ракет, у тому числі балістичних, та сотні ударних безпілотників", - заявили в Міненерго.
За даними міністерства, крім газової інфраструктури, ворог атакував також інші енергетичні об'єкти.
"Фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи для ліквідації наслідків обстрілів та відновлення стабільної роботи систем. Закликаємо споживачів за можливості раціонально ставитися до споживання газу та електроенергії", - зауважили в Міненерго.
Нічний обстріл України 16 жовтня
В ніч на 16 жовтня росіяни атакували ряд регіонів ракетами та дронами, повітряна тривога оголошувалась по всій території України через загрозу аеробалістичних ракет "Кинджал".
За словами президента України Володимира Зеленського, Росія цієї ночі випустила понад 300 дронів та майже 40 ракет по Україні. Окупанти знову застосували тактику подвійного терору.
Під ударами опинилися критична інфраструктура та цивільні об'єкти у п'яти областях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, протиповітряною обороною було збито та подавлено більшу половину повітряних цілей.
Президент також зазначив, що під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині ворог бив по Ніжину, пошкоджено пошту, одна людина поранена, а от у Харківській області окупанти били по критичній інфраструктурі та по частині ДСНС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
|Українців просять економити газ через нову атаку РФ на видобуток
|Укренерго анонсувало графіки відключень для промисловості: ситуація складна
|Пісторіус анонсував нову ініціативу підтримки України – з модернізації техніки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
|NYT: Пентагон розробив план передачі «Томагавк» для України, якщо буде рішення Трампа
|Аварійні відключення світла по всій Україні, за винятком Донеччини та Чернігівщини - Міненерго
Бізнес
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів