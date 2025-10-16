Фінансові новини
Укренерго анонсувало графіки відключень для промисловості: ситуація складна
12:35 16.10.2025
НЕК "Укренерго" попередила, що з 16:00 і до кінця доби 16 жовтня в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів в обсязі двох черг. Про це йдеться в ранковому зведенні компанії щодо стану енергосистеми.
Причиною складної ситуації в енергосистемі стали нічні дронові удари Росії по енергооб'єктах у кількох регіонах.
Через наслідки обстрілів у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей зранку 16 жовтня ввели аварійні відключення.
У Чернігівській області зберігаються погодинні відключення обсягом трьох черг - це наслідок систематичних атак на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж попередніх тижнів.
Укренерго повідомило, що споживання електроенергії залишається стабільно високим через хмарну та холодну погоду у більшості регіонів України.
Компанія попросила громадян не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
