Укренерго анонсувало графіки відключень для промисловості: ситуація складна

 

НЕК "Укренерго" попередила, що з 16:00 і до кінця доби 16 жовтня в усіх регіонах України ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів в обсязі двох черг. Про це йдеться в ранковому зведенні компанії щодо стану енергосистеми.

Причиною складної ситуації в енергосистемі стали нічні дронові удари Росії по енергооб'єктах у кількох регіонах.

Через наслідки обстрілів у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей зранку 16 жовтня ввели аварійні відключення.

У Чернігівській області зберігаються погодинні відключення обсягом трьох черг - це наслідок систематичних атак на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж попередніх тижнів.

Укренерго повідомило, що споживання електроенергії залишається стабільно високим через хмарну та холодну погоду у більшості регіонів України.

Компанія попросила громадян не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

