Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак

13:22 15.10.2025

Політика

 

Президент Володимир Зеленський розпорядився утворити Одеську міську військову адміністрацію - про це йдеться в його указі від 15 жовтня.

«Утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області. Генеральному штабу Збройних Сил України, Одеській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу», - йдеться в тексті.

Іншим розпорядженням Зеленський призначив колишнього голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака очільником Одеської міської військової адміністрації. Раніше Лисака звільнили з попередньої посади.

Напередодні президент заявив, що визначив «наступні завдання» для очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Тоді ж він анонсував призначення голови Одеської МВА. Це сталося на тлі припинення ним українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,02 0,05 41,8000  0,02 0,05
EUR 48,6050  0,23 0,49 48,6400  0,23 0,49

