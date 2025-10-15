Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів

 

Сили оборони повторно уразили підприємство «Морський нафтовий термінал» у Феодосії в окупованому Криму вночі проти 13 жовтня - про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 15 жовтня.

«Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа», - йдеться в повідомленні.

Штаб уточнює, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, оцінюють у близько 193 тисячі кубічних метрів.

Також, додає командування, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні в Криму, пункт управління дронами в Олешках на окупованій Херсонщині та склад боєприпасів у районі окупованої Макіївки на Донеччині.

«Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває», - додає штаб.

Днями стало відомо, що нафтобазу у Феодосії в окупованому Росією Криму знову атакували безпілотники. Пожежа тривала понад добу. Підконтрольна Росії влада евакуювала з небезпечної зони близько 830 осіб. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про дим над містом, який видно навіть зі Старого Криму, розташованого приблизно за 25 кілометрів від нафтобази.

Попереднього удару по нафтоналивному терміналу у Феодосії було завдано в ніч проти 6 жовтня, про це повідомляли місцеві телеграм-канали, а пізніше заявили і у ЗСУ.

Раніше цей термінал неодноразово зазнавав атак Сил оборони України. У жовтні 2024 року нафтобаза Феодосії горіла близько тижня. Після удару 6 жовтня цього року - трохи більше ніж чотири доби.

За час російсько-української війни були уражені 12 із 34 резервуарів. Внаслідок нещодавньої атаки на нафтобазі у Феодосії було пошкоджено ще 11 ємностей, 10 з яких були з паливом.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3955  0,11 0,28 41,9810  0,14 0,34
EUR 48,1623  0,14 0,30 48,8519  0,19 0,39

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес