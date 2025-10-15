Фінансові новини
Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
10:15 15.10.2025
Сили оборони повторно уразили підприємство «Морський нафтовий термінал» у Феодосії в окупованому Криму вночі проти 13 жовтня - про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 15 жовтня.
«Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа», - йдеться в повідомленні.
Штаб уточнює, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об'єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резерварах, оцінюють у близько 193 тисячі кубічних метрів.
Також, додає командування, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні в Криму, пункт управління дронами в Олешках на окупованій Херсонщині та склад боєприпасів у районі окупованої Макіївки на Донеччині.
«Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває», - додає штаб.
Днями стало відомо, що нафтобазу у Феодосії в окупованому Росією Криму знову атакували безпілотники. Пожежа тривала понад добу. Підконтрольна Росії влада евакуювала з небезпечної зони близько 830 осіб. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про дим над містом, який видно навіть зі Старого Криму, розташованого приблизно за 25 кілометрів від нафтобази.
Попереднього удару по нафтоналивному терміналу у Феодосії було завдано в ніч проти 6 жовтня, про це повідомляли місцеві телеграм-канали, а пізніше заявили і у ЗСУ.
Раніше цей термінал неодноразово зазнавав атак Сил оборони України. У жовтні 2024 року нафтобаза Феодосії горіла близько тижня. Після удару 6 жовтня цього року - трохи більше ніж чотири доби.
За час російсько-української війни були уражені 12 із 34 резервуарів. Внаслідок нещодавньої атаки на нафтобазі у Феодосії було пошкоджено ще 11 ємностей, 10 з яких були з паливом.
