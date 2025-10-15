Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk

 

Президент США Дональд Трамп на спільному брифінгу з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі заявив, що очікує в п'ятницю прибуття президента України Володимира Зеленського і мова піде про ракети Tomahawk.

"В мене попереду приїзд президента (Зеленського - ІФ-У) у п'ятницю. І я знаю, що він збирається сказати. Йому потрібна зброя. Він хотів би мати "Томагавки". І всі решта хочуть "Томагавки". В нас багато, багато "Томагавків"... А вам не потрібні "Томагавки" (звертаючись до президента Аргентини - ІФ-У), - сказав Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

