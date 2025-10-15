Фінансові новини
15.10.25
00:51
Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
23:56 14.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп на спільному брифінгу з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм у Білому домі заявив, що очікує в п'ятницю прибуття президента України Володимира Зеленського і мова піде про ракети Tomahawk.
"В мене попереду приїзд президента (Зеленського - ІФ-У) у п'ятницю. І я знаю, що він збирається сказати. Йому потрібна зброя. Він хотів би мати "Томагавки". І всі решта хочуть "Томагавки". В нас багато, багато "Томагавків"... А вам не потрібні "Томагавки" (звертаючись до президента Аргентини - ІФ-У), - сказав Трамп.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
