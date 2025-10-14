Фінансові новини
Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
23:46 14.10.2025
Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі у вівторок схвалив рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції України до ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на Facebook повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.
Рішення Комітету асоціації у торговельному складі було ухвалене після того, як Рада ЄС напередодні прийняла умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.
За словами Качки, рішення набуде чинності через 15 днів, тобто 29 жовтня.
"Українські експортери матимуть можливість скористуватися новим торговельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково", - додав віцепремʼєр.
Він уточнив, що наступний перегляд у бік збільшення доступу на ринок ЄС відбудеться у 2028 році.
30 червня Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Деталі нових умов торгівлі раніше пояснював Тарас Качка.
Раніше Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія заявили, що нова торговельна угода з Україною може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.
