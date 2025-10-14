Авторизация

Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом

19:36 14.10.2025

Політика

 

Одеса отримає більший захист та більшу підтримку у форматі міської військової адміністрації, керівника буде призначено найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", - заявив президент під час вечірнього відеозвернення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

