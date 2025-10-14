Фінансові новини
Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
19:36 14.10.2025 |
Одеса отримає більший захист та більшу підтримку у форматі міської військової адміністрації, керівника буде призначено найближчим часом, заявив президент України Володимир Зеленський.
"Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом", - заявив президент під час вечірнього відеозвернення.
