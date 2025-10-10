Фінансові новини
Британія, Німеччина і Франція домовились просувати «репараційну позику» для України
23:36 10.10.2025 |
Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції під час телефонної розмови у пʼятницю домовились спільно просувати ініціативи з використання заморожених російських активів на користь України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили в британському уряді за підсумками розмови.
Європейські лідери в розмові засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Москву.
"З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України і, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів", - ідеться в заяві.
Лідери додали, що прагнуть працювати над використанням росактивів "у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки".
"Ми домовилися розробляти подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни для Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші заходи щодо російського "тіньового флоту", - додали глави Британії, Німеччини та Франції.
Ідея позики з використанням російських заморожених активів - або "репараційної позики" - полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.
У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.
