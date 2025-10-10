Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британія, Німеччина і Франція домовились просувати «репараційну позику» для України

 

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції під час телефонної розмови у пʼятницю домовились спільно просувати ініціативи з використання заморожених російських активів на користь України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в британському уряді за підсумками розмови.

Європейські лідери в розмові засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Москву.

"З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України і, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів", - ідеться в заяві.

Лідери додали, що прагнуть працювати над використанням росактивів "у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки".

"Ми домовилися розробляти подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни для Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші заходи щодо російського "тіньового флоту", - додали глави Британії, Німеччини та Франції.

Ідея позики з використанням російських заморожених активів - або "репараційної позики" - полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи будуть використані для фінансування кредитів Україні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес