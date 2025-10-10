Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 23:53
Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
23:05 10.10.2025 |
Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну, повідомила пресслужба Міністерства оборони Британії.
"Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені на п'ять місяців раніше, а виробництво створило робочі місця у Великій Британії", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони у п'ятницю.
Як зазначається, міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард очолив торгівельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України. "Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні.
Це стало можливим після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.
Як зазначається у повідомленні Міноборони, ці ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. "Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, в систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", - йдеться у повідомленні британського оборонного відомства.
Як наголосив Поллард, "Велика Британія посилює наше залізне зобов'язання допомогти Україні захиститися від незаконного вторгнення Росії. Лише цього року ми витрачаємо 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, більше, ніж будь-коли раніше (...) Стимулювання промислового партнерства має важливе значення для того, щоб ми могли вчитися на їхньому досвіді та разом будувати промислову базу, необхідну для захисту Великої Британії, стримування наших супротивників та підтримки України".
