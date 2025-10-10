Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс

 

Фінансування України в межах механізму позик ERA, до якого залучені країни "Групи семи" та Євросоюз, відбувається за планом, до кінця року планується виділення ще €8,4 мільярда.

Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс на брифінгу після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Люксембурзі, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується фінансування України, то цього року ми йдемо за планом. Реалізація існуючих позик ERA просувається добре, оскільки партнери з G7 та ЄС вже виплатили €25,3 мільярда. Ми очікуємо, що до кінця року буде виплачено ще €8,4 мільярда», - наголосив єврокомісар.

Домбровскіс нагадав, що санкції ЄС мають на меті максимізувати тиск на воєнну економіку Росії, зокрема, 19 пакет санкцій спрямований на подальше обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв і доступу до передових технологій, а також усунення лазівок у санкційному режимі.

За його словами, на сьогоднішному засіданні Ради ЄС міністри в першу чергу обговорили пропозицію Єврокомісії щодо "репараційної позики" Україні за рахунок заморожених активів Центрального бану РФ, яку Київ мав би погасити тільки у разі виплати Росією репарацій за завдану війною шкоду.

«На продовження виступу президентки (Єврокомісії Урсули) фон дер Ляєн на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені минулого тижня ми провели конструктивну дискусію та змогли прояснити кілька важливих питань, і на цій основі Європейська комісія продовжуватиме інтенсивно працювати на технічному рівні в тісному співробітництві з державами-членами для просування цього питання», - підкреслив Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС також продовжує співпрацю та координацію з міжнародними партнерами. Зокрема, єврокомісар нагадав, що міністри фінансів G7 у нещодавній заяві підтвердили готовність використовувати повний обсяг заморожених російських активів у юрисдикціях G7, що є «позитивним свідченням того, що ми всі на одній хвилі».

«Росія - це агресор, який має відшкодувати збитки, завдані Україні», - наголосив Домбровскіс.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Європейська комісія виділила Україні дев'ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму €4 мільярди. ЄС таким чином підтвердив зобов'язання підтримувати Україну у контексті заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про надання €6 мільярдів попереднього внеску ЄС до ініціативи щодо позик ERA.

Позики ERA від партнерів з G7, а також позика ЄС у межах макрофінансової допомоги погашатимуться за рахунок заморожених активів Росії, що зберігаються в ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,17 0,41 41,7100  0,17 0,41
EUR 48,2300  0,09 0,19 48,2700  0,09 0,19

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес