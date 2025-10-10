Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс

Фінансування України в межах механізму позик ERA, до якого залучені країни "Групи семи" та Євросоюз, відбувається за планом, до кінця року планується виділення ще €8,4 мільярда.

Про це повідомив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс на брифінгу після засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Люксембурзі, передає кореспондент Укрінформу.

«Що стосується фінансування України, то цього року ми йдемо за планом. Реалізація існуючих позик ERA просувається добре, оскільки партнери з G7 та ЄС вже виплатили €25,3 мільярда. Ми очікуємо, що до кінця року буде виплачено ще €8,4 мільярда», - наголосив єврокомісар.

Домбровскіс нагадав, що санкції ЄС мають на меті максимізувати тиск на воєнну економіку Росії, зокрема, 19 пакет санкцій спрямований на подальше обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв і доступу до передових технологій, а також усунення лазівок у санкційному режимі.

За його словами, на сьогоднішному засіданні Ради ЄС міністри в першу чергу обговорили пропозицію Єврокомісії щодо "репараційної позики" Україні за рахунок заморожених активів Центрального бану РФ, яку Київ мав би погасити тільки у разі виплати Росією репарацій за завдану війною шкоду.

«На продовження виступу президентки (Єврокомісії Урсули) фон дер Ляєн на неформальному засіданні Європейської ради в Копенгагені минулого тижня ми провели конструктивну дискусію та змогли прояснити кілька важливих питань, і на цій основі Європейська комісія продовжуватиме інтенсивно працювати на технічному рівні в тісному співробітництві з державами-членами для просування цього питання», - підкреслив Домбровскіс.

Він зазначив, що ЄС також продовжує співпрацю та координацію з міжнародними партнерами. Зокрема, єврокомісар нагадав, що міністри фінансів G7 у нещодавній заяві підтвердили готовність використовувати повний обсяг заморожених російських активів у юрисдикціях G7, що є «позитивним свідченням того, що ми всі на одній хвилі».

«Росія - це агресор, який має відшкодувати збитки, завдані Україні», - наголосив Домбровскіс.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Європейська комісія виділила Україні дев'ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму €4 мільярди. ЄС таким чином підтвердив зобов'язання підтримувати Україну у контексті заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про надання €6 мільярдів попереднього внеску ЄС до ініціативи щодо позик ERA.

Позики ERA від партнерів з G7, а також позика ЄС у межах макрофінансової допомоги погашатимуться за рахунок заморожених активів Росії, що зберігаються в ЄС.