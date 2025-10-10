Фінансові новини
- |
- 10.10.25
- |
- 16:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
14:29 10.10.2025 |
Тетяна Чорновол заявила, що не йтиме в депутати та залишиться військовослужбовицею. Напередодні ЦВК на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.
Про це Чорновол заявила у Facebook.
Нагадаємо, 9 жовтня Центральна виборча комісія на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.
Однак Чорновол сказала, що не залишить військову службу, та заявила, що сама звернулася до ЦВК, аби їй дали відстрочку на рік. Вона привітала таке рішення та подякувала комісії за державницьку позицію.
«Я ухвалила рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з ухваленим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань від верховного головнокомандувача я ще не отримала... Ну, зрештою я лише командир взводу», - написала вона.
Окрім цього, Чорновол засудила «ганебне ухилянтство», яке, за її словами, «облагороджується політичними гаслами». Військова зазначила, що хоче продемонструвати своїм прикладом, що обирає не «парламентську залу, а службу в армії».
Зазначимо, що ще 18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Це сталося після того, як ЦВК отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень убитого парламентаря Андрія Парубія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
ТОП-НОВИНИ
|Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
|Нобелівську премію миру, яку так хотів Трамп, дали венесуельці
|Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень
|У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Бабіш у розмови із Зеленським висловив підтримку Україні
|Рада дозволила критичним підприємствам на 45 днів бронювати працівників, які мають проблеми з військовими документами
|Дрони атакували Волгоградську область РФ: у соцмережах пишуть про пожежу на газопереробному заводі
|Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали «перший етап мирного плану»
|Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
|Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
|Рада не змогла призначити суддів КС
Бізнес
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп
|Microsoft планує відмовитися від Nvidia та AMD і розробити власні процесори