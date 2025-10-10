«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду

Тетяна Чорновол заявила, що не йтиме в депутати та залишиться військовослужбовицею. Напередодні ЦВК на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.

Про це Чорновол заявила у Facebook.

Нагадаємо, 9 жовтня Центральна виборча комісія на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.

Однак Чорновол сказала, що не залишить військову службу, та заявила, що сама звернулася до ЦВК, аби їй дали відстрочку на рік. Вона привітала таке рішення та подякувала комісії за державницьку позицію.

«Я ухвалила рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з ухваленим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань від верховного головнокомандувача я ще не отримала... Ну, зрештою я лише командир взводу», - написала вона.

Окрім цього, Чорновол засудила «ганебне ухилянтство», яке, за її словами, «облагороджується політичними гаслами». Військова зазначила, що хоче продемонструвати своїм прикладом, що обирає не «парламентську залу, а службу в армії».

Зазначимо, що ще 18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Це сталося після того, як ЦВК отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень убитого парламентаря Андрія Парубія.