Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду

14:29 10.10.2025 |

Політика

 

Тетяна Чорновол заявила, що не йтиме в депутати та залишиться військовослужбовицею. Напередодні ЦВК на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.

Про це Чорновол заявила у Facebook.

Нагадаємо, 9 жовтня Центральна виборча комісія на рік продовжила для неї термін подання документів для реєстрації народною депутаткою України.

Однак Чорновол сказала, що не залишить військову службу, та заявила, що сама звернулася до ЦВК, аби їй дали відстрочку на рік. Вона привітала таке рішення та подякувала комісії за державницьку позицію.

«Я ухвалила рішення - продовжити службу на лінії бойового зіткнення. Петро Порошенко вже мене привітав з ухваленим рішенням, яке він глибоко поважає. Привітань від верховного головнокомандувача я ще не отримала... Ну, зрештою я лише командир взводу», - написала вона.

Окрім цього, Чорновол засудила «ганебне ухилянтство», яке, за її словами, «облагороджується політичними гаслами». Військова зазначила, що хоче продемонструвати своїм прикладом, що обирає не «парламентську залу, а службу в армії».

Зазначимо, що ще 18 вересня ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Це сталося після того, як ЦВК отримала від Апарату Верховної Ради документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень убитого парламентаря Андрія Парубія.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,06 0,14 41,5953  0,06 0,13
EUR 48,1500  0,01 0,02 48,1850  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес