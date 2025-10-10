Фінансові новини
10.10.25
15:44
- RSS
- мапа сайту
Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
13:40 10.10.2025 |
Німецький оборонний концерн Rheinmetall передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35, які будуть профінансовані за кошти, отримані від заморожених активів Росії.
Про це йдеться у заяві компанії, пише "Європейська правда".
Компанія повідомила, що передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1. Вартість замовлення становить сотні мільйонів євро.
У заяві наголосили, що системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Виробництво та інтеграція систем будуть здійснюватися компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.
"Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України", - сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall.
Leopard 1 Skyranger 35 поєднує в собі мобільність і захист гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати. Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.
Вона має дальність до 4 тисяч метрів і високий ступінь сумісності з револьверною гарматою Oerlikon Revolver Gun Mk 3.
Раніше ЗМІ посилаючись на обізнані джерела писали, що Міністерство оборони Німеччини замовить у оборонного концерну Rheinmetall мобільні антидронові системи Skyranger, щоб усунути прогалину в протиповітряній обороні, яка утворилась після виведення з експлуатації установок Gepard.
Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні двох зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця 2025 року.
ТЕГИ
