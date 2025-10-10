Нобелівську премію миру, яку так хотів Трамп, дали венесуельці

Вікторія Приседська / BBC News Україна

Нобелівську премію миру 2025 присудили венесуельці Марії Коріні Мачадо. Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на премію миру, оскільки з початку свого нового терміну в Білому домі зміг припинити декілька воєн.

Марія Коріна Мачадо - лідерка опозиції, а також засновниця і колишня президентка Венесуельської волонтерської організації Súmate.

Як зазначив нобелівський комітет, премію присудили "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Мачадо отримує премію миру як один із найвидатніших прикладів мужності в Латинській Америці в останні роки, пояснив комітет.

Премію присудили "жінці, яка підтримує полум'я демократії посеред темряви, що зростає", також йдеться у повідомленні.

У відповідь на питання, чому премію не отримав Трамп, представник комітету заявив, що організація "ґрунтує свої рішення лише на роботах Альфреда Нобеля", а не на публічних кампаніях.

Переможця оголосили в Осло 10 жовтня.

Хто така Мачадо

Марія Коріна Мачадо - лідерка опозиції у Венесуелі. Їй заборонили балотуватися на минулорічних президентських виборах, які міжнародна спільнота критикувала як непрозорі та несправедливі.

Напередодні виборів їй вдалося організувати мітинги в столиці Венесуели Каракасі, щоб висловити підтримку кандидату Едмундо Гонсалесу.

Вона налякала уряд Ніколаса Мадуро, оскільки їй вдалося обʼєднати опозицію країни та вивести тисячі людей на вулиці та виборчі дільниці.

Опитування минулого року вказували на перемогу її руху. І все ж Ніколас Мадуро виграв третій термін, попри повідомлення про порушення на виборах.

Після оголошення результатів по країні прокотилися протести. Але влада їх придушила.

Сама Мачадо з того часу переховується. Вона лише на короткий час зʼявилася на протесті перед інавгурацією Мадуро в січні. Її ненадовго заарештували, а потім звільнили.

Трамп і його претензії на Нобеля

Напередодні Нобелівської церемонії 2025 року Трампу вдалося домогтися першого етапу мирного плану для Гази, що може стати важливим кроком до припинення війни між Ізраїлем і Палестиною.

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив раніше цього року, що висунув кандидатуру Трампа на премію.

У відповідь на питання журналістів, які у нього шанси отримати Нобелівську премію миру, Трамп відповів у четвер: "Я не знаю, що вони збираються робити. Але я знаю, що ніхто в історії не зупинив вісім воєн протягом дев'яти місяців".

Нобелівську премію миру вважають однією з найпрестижніших нагород. Це одна з шести премій, заснованих шведським вченим, підприємцем та філантропом Альфредом Нобелем.

Її вручають з 1901 року людям, які "зробили найбільше для братерства між народами, для скасування чи скорочення армій та для сприяння мирним конгресам".

Традиційно імена номінантів тримають у суворій таємниці.

Цього року найбільше про свої заслуги у справі мира говорив президент Трамп.

Він неодноразово заявляв, що заслуговує на цю премію, - начебто за розвʼязання восьми воєн, у тому числі конфліктів між Пакистаном та Індією та між Вірменією та Азербайджаном.

Кремль заявив, що підтримує кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. Москва казала, що вдячна Трампу за зусилля, спрямовані на припинення війни.

У березні 2025 року Норвезький Нобелівський комітет оголосив, що на премію миру 2025 року висунули 338 кандидатів, з яких 244 є фізичними особами та 94 - організаціями.

Минулого року Нобеля з миру вручили японській організації "Ніхон Хіданкьо" за сприяння світу, вільному від ядерної зброї.

"Ніхон Хіданкьо" - це група людей, які вижили після бомбардувань Хіросіми та Нагасакі. Організація багато років виступає за кращий доступ до медицини для тих, хто постраждав від ядерних ударів, а також за повну заборону на розробку та використання ядерної зброї.

2022 року Нобелівську премію миру отримали разом білоруські, українські та російські правозахисники. Це український Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, засновник білоруської "Весни" Олесь Біляцький та російський "Меморіал", який у РФ визнали іноземним агентом та ліквідували.

Це викликало обурення частини українців, на думку яких, спільна нагорода з представниками Росії та Білорусі у розпал війни є більш ніж недоречною.

Роком раніше нагороду розділили головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов та засновниця філіппінського сайту новин Rappler Марія Ресса.

Суперечлива премія

Серед відомих лауреатів Нобелівської премії - вчені Альберт Ейнштейн, Нільс Бор та Марія Кюрі, письменники Ернест Гемінгуей та Альбер Камю, а також політичні лідери, як Нельсон Мандела, Мартін Лютер Кінг-молодший та Мати Тереза.

Між тим нагороду критикували за передчасне вручення або неправильне розуміння миру та політичну заангажованість.

Наприклад, у 2019 році премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед за припинення 20-річного конфлікту між Еритреєю та Ефіопією. Однак у листопаді 2020 року на півночі Ефіопії знову почалася війна, й Абія критикували за порушення прав людини та воєнні злочини, скоєні його силами в регіоні Тиграй.

Так само з хвилею критики зіткнулася нагорода колишнього президента США Барака Обами 2009 року. Він отримав премію в перший рік свого президентства, що дехто вважав передчасним рішенням. Але його кандидатуру також викликала питання через участь адміністрації Обами у війнах у Лівії, Афганістані, Пакистані, Іраку та Ємені.

Серед інших суперечливих лауреатів - Генрі Кіссінджер, Ясір Арафат, Іцхак Рабін та Шимон Перес.