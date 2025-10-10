Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу

 

Унаслідок російського удару по об'єктах енергетики в ніч проти 10 жовтня аварійні відключення сталися в Києві та ще низці областей України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Так, через російські атаки знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Нині енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Більше про обстріл

Уночі 10 жовтня російські війська масовано обстріляли Україну ракетами та дронами. Найбільше постраждали Київ, Кременчук, Запоріжжя та Дніпропетровщина.

Загалом ворог атакував країну понад 450 дронами та більш як 30 ракетами.

Унаслідок атаки лівий берег столиці залишився без світла. Також ворог ударив по житловому будинку в Печерському районі - там постраждали 12 людей.

У Запоріжжі через обстріл загинув 7-річний хлопчик. У місті під ударом опинилася газова інфраструктура.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес