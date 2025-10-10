Фінансові новини
У Києві та дев'яти областях почалися аварійні відключення світла внаслідок російського обстрілу
10:17 10.10.2025
Унаслідок російського удару по об'єктах енергетики в ніч проти 10 жовтня аварійні відключення сталися в Києві та ще низці областей України.
Про це повідомили в «Укренерго».
Так, через російські атаки знеструмлена значна кількість споживачів у Києві, а також Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.
Нині енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Більше про обстріл
Уночі 10 жовтня російські війська масовано обстріляли Україну ракетами та дронами. Найбільше постраждали Київ, Кременчук, Запоріжжя та Дніпропетровщина.
Загалом ворог атакував країну понад 450 дронами та більш як 30 ракетами.
Унаслідок атаки лівий берег столиці залишився без світла. Також ворог ударив по житловому будинку в Печерському районі - там постраждали 12 людей.
У Запоріжжі через обстріл загинув 7-річний хлопчик. У місті під ударом опинилася газова інфраструктура.
