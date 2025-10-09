Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство

Уряд схвалив постанову, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Так, пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України. До уваги братимуть такі критерії:

членство у «Групі семи»;

членство в ЄС;

застосування санкцій проти рф за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Водночас перелік конкретних іноземних держав визначать окремо, постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів.

«Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною», — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що першими країнами-партнерами щодо множинного громадянства будуть Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії, а також США та Канада.