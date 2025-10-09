Авторизация

Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство

23:32 08.10.2025 |

Політика, Україна

 

Уряд схвалив постанову, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Так, пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України. До уваги братимуть такі критерії:

  • членство у «Групі семи»;
  • членство в ЄС;
  • застосування санкцій проти рф за агресію проти України;
  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
  • позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
  • фінансова підтримка України;
  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Водночас перелік конкретних іноземних держав визначать окремо, постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів. 

«Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною», — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що першими країнами-партнерами щодо множинного громадянства будуть Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії, а також США та Канада.
За матеріалами: hromadske.ua
 

