Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
Уряд схвалив постанову, яка визначає критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.
Так, пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України. До уваги братимуть такі критерії:
- членство у «Групі семи»;
- членство в ЄС;
- застосування санкцій проти рф за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
- рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Водночас перелік конкретних іноземних держав визначать окремо, постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів.
«Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною», — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Раніше президент Володимир Зеленський казав, що першими країнами-партнерами щодо множинного громадянства будуть Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії, а також США та Канада.
