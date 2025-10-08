Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС

10:40 08.10.2025 |

Політика

 

Найбільш позитивно українці оцінюють діяльність у парламенті фракції "Європейська Солідарність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, 38% вважають, що її діяльність іде на користь України проти 36%, які вважають, що скоріше перешкоджає розвитку.

Діяльність фракції "Голос" позитивною вважають 33% респондентів, а 27% вважають навпаки. Порівняно з лютим оцінка діяльності фракції покращилася (з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що діяльність фракції йде на користь країні).

52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС

 

"Вважають корисною діяльність фракції "Батьківщини" - 25% (у лютому - 24%). Вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави - 48% (у лютому - 40%). Подібні оцінки простежуються і у випадку фракції "Слуги народу", чию діяльність вважають корисною 25%, а 52% вважають такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).

Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так - 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася", - зазначають соціологи.

Загалом, більшість українців (59%) позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку.

Опитування проводилось 19-28 вересня 2025 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

"Вважають корисною діяльність фракції "Батьківщини" - 25% (у лютому - 24%). Вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави - 48% (у лютому - 40%). Подібні оцінки простежуються і у випадку фракції "Слуги народу", чию діяльність вважають корисною 25%, а 52% вважають такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).

Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так - 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася", - зазначають соціологи.

Загалом, більшість українців (59%) позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку.

Опитування проводилось 19-28 вересня 2025 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес