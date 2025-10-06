Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму

У ніч проти 6 жовтня українські військові уразили завод імені Свердлова в Дзержинську, що в Нижньогородській області рф. Також ЗСУ ударили по комплексу з перевалки нафти в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там розповіли, що завод імені Свердлова у рф є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин. Там виготовляють практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Окрім того, Сили оборони уразили потужності підприємства «Морський нафтовий термінал», що у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Як зазначили в Генштабі, це багатофункціональний технологічний комплекс із перевалки нафти й нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна й назад, а також автомобільний транспорт. Він залучений в забезпеченні окупаційної армії російського агресора.

Як розповіли військові, унаслідок успішного влучання зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта. Також на тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18 загальновійськової армії рф. Результати ураження уточнюються.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України», - заявили в Генштабі.