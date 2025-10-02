Фінансові новини
02.10.25
17:22
Суд закрив справу про розкрадання 1,5 млрд грн чиновником Міноборони — ЦПК
15:59 02.10.2025 |
Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження щодо чиновника Міністерства оборони, якого звинувачували в розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлях для ЗСУ.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Йдеться про начальника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського. Його обвинувачували в розкраданні 1,5 мільярда гривень під час закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.
У Центрі протидії корупції заявили, що підставою для закриття стало закінчення строку досудового розслідування.
У ЦПК пояснюють, що досудове розслідування цієї справи вела Служба безпеки України. Після того як Нагорському повідомили про підозру, справу передали до САП та НАБУ. Проте прокурор САП повернув справу, тому що слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину. Справа повернулась до Офісу генпрокурора, після чого генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ.
Після цього СБУ та Офіс генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, попри те, що знали - таке клопотання має розглядати ВАКС. Однак через те, що строк продовжив не той суд, фактично справу скерували на розгляд до ВАКС уже після того, як сплили строки досудового розслідування, пояснює Центр протидії корупції.
«У підсумку справу на 1,5 мільярда гривень закрили, навіть не розглянувши до кінця. Закрили банально через те, що строк досудового розслідування продовжував не той суддя», - заявили в Центрі протидії корупції.
Більше про справу
Військова контррозвідка СБУ викрила цю оборудку у грудні 2023 року. А вже у січні 2024 року правоохоронці заявили, що розірвали збитковий державний контракт зі спецекспортером на закупівлю партії артилерійських снарядів для ЗСУ. Компанія-нерезидент повернула на рахунки Міністерства оборони 35 мільйонів євро (майже 1,5 мільярда гривень в еквіваленті).
Йдеться про договір, який у грудні 2022 року підписав підозрюваний керівник Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спеціального призначення Міноборони.
За даними слідства, посадовець підписав угоду про закупівлю снарядів, але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником.
Як виявили слідчі, посадовець безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Ба більше, після пролонгації «старого» договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.
Підозрюваному інкримінували перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає до 15 років тюрми.
