- 02.10.25
- 16:33
Наглядова рада «Укренерго» передумала звільняти Зайченка з посади
14:48 02.10.2025 |
Наглядова рада "Укренерго" змінила своє рішення і погодилась залишити Віталія Зайченка, якому минулого тижня висловила недовіру, головою компанії.
Про таке закінчення "кадрового скандалу" в компанії РБК-Україна повідомили декілька джерел.
Відповідне рішення наглядова рада ухвалила після декількох днів консультацій з акціонером - Міністерством енергетики України.
"На сьогодні з керівництвом компанії ситуація залишається такою, як і була (до 26 вересня - ред.)", - повідомив співрозмовник.
Тобто, правління компанії залишається в тому ж складі як і було, а головою правління залишається Зайченко.
По інформації джерел, після наказу Міненерго про необхідність прийняття рішень Наглядовою радою не online, а виключно в Києві, яке було прийнято минулої п'ятниці, уже в понеділок іноземні члени НР прибули в Київ і почали консультації з представниками акціонера.
Ці перемовини тривали 3 дні - до середи включно. До них було залучено і керівництво Мінекономіки.
За даними співрозмовника, компроміс було досягнуто зокрема через те, що акціонер погодився зберегти правління компанії в діючому на 26 вересня складі.
Також Міненерго погодилося скасувати деякі документи, які було прийнято раніше. Зокрема мова про кодекс етики, та наказ про необхідність прийняття рішень виключно в приміщенні "Укренерго" в Києві.
Що відомо про кадровий скандал в "Укренерго"
Нагадаємо, що в п'ятницю, 26 вересня, стало відомо, що наглядова рада "Укренерго" прийняла рішення звільнити Віталія Зайченка та все правління компанії, крім Олексія Брехта. Він мав бути в. о.
До повідомлення про звільнення Зайченко пробув на посаді лише три місяці, а рішення було ухвалене під час онлайн-засідання наглядової ради.
За даними джерел РБК-Україна, звільнення пов'язане з результатами перевірки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Виявилося, що двох членів правління - Івана Юрика та Олега Павленка - призначили влітку з порушеннями, які не були усунені вчасно.
Через це наглядова рада втратила довіру і до Зайченка, ухваливши рішення про його звільнення.
У розпорядженні РБК-Україна також опинився також наказ Міненерго, що зобов'язує членів наглядової ради "Укренерго" виконувати свої обов'язки виключно на офісі компанії в Києві. Склад ради налічує шість осіб, четверо з яких - іноземці, тож засідання проводили переважно онлайн.
Як відреагувало Міненерго
Міністерство енергетики України заявило, що не отримувало від наглядової ради офіційних документів щодо звільнення Зайченка.
У міністерстві підкреслили незалежність НР і нагадали, що як акціонер компанії "діють виключно у рамках закону, дбаючи про стабільність і енергетичну безпеку України, що є пріоритетом в умовах війни".
Хто такий Віталій Зайченко
Додамо, що Зайченко працює в "Укренерго" з 1990-х років, пройшовши шлях від інженера до головного диспетчера об'єднаної енергосистеми України у 2015 році.
Під час повномасштабної війни його досвід допоміг перевести енергосистему на ізольований режим і успішно синхронізувати її з європейською мережею ENTSO-E. Разом з командою диспетчерів він забезпечував стабільне управління енергосистемою під час масованих ракетних ударів РФ.
23 червня наглядова рада призначила його головою правління "Укренерго".
