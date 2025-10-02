Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 13:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
11:59 02.10.2025 |
У середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.
Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".
Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.
На ньому, зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.
А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об'єднаного Королівства далекобійних дронів для України.
Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.
Після приходу до влади у США Дональда Трампа координацією зустрічей у форматі "Рамштайн" зайнялись Британія та Німеччина.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
|Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
|Раді пропонують змінити назву розмінної монети «копійка» на «шаг»
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
Бізнес
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|У Microsoft Word та Excel з'являться ШІ-агенти, що працюватимуть замість вас
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки