Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня

 

У середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.

На ньому, зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.

А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об'єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.

Після приходу до влади у США Дональда Трампа координацією зустрічей у форматі "Рамштайн" зайнялись Британія та Німеччина.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

