Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
08:55 02.10.2025 |
США нададуть Україні розвіддані для здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.
Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, пише "Європейська правда".
Президент Дональд Трамп, йдеться у публікації, нещодавно підписав дозвіл розвідувальним агентствам і Пентагону надавати Києву допомогу в ураженні території РФ. Американські посадовці просять союзників по НАТО надати подібну підтримку, заявили співрозмовники видання.
Розширення обміну розвідданими з Києвом є останнім знаком того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля з просування мирних переговорів зайшли в глухий кут.
За словами посадовців, адміністрація Трампа вперше надасть допомогу Україні у завданні ракетами ударів по енергетичних об'єктах, розташованих глибоко на території Росії.
Надання розвідданих означає, що Україна зможе ефективніше атакувати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, розташовану далеко від її кордонів, з метою позбавити Кремль доходів і нафти, необхідних для продовження війни.
США також розглядають можливість постачання ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування, дальність яких становить близько 500 миль (800 км), заявили інші представники адміністрації.
За їхніми словами, рішення про те, що саме відправляти Україні, якщо взагалі щось відправляти, ще не ухвалене.
Розвідка в поєднанні з більш потужною зброєю може мати набагато сильніший ефект, ніж попередні удари України по Росії, завдаючи більшої шкоди енергетичній інфраструктурі та зв'язуючи російську протиповітряну оборону.
Американські посадовці чекають на письмові вказівки від Білого дому, перш ніж поділитися необхідною розвідінформацією, повідомив один зі співрозмовників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блекаут на ЧАЕС тривав понад три години, удар росіян був цілеспрямований, - Зеленський
|ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії
|ЧАЕС у блекауті через обстріл РФ енергооб'єкта в Славутичі
|Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
|Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7
|У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
|Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph
|У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
|Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
Бізнес
|Meta прагне стати «Android у світі робототехніки» й розробляє власну платформу
|NASA розглядає можливість знищення астероїда ядерним зарядом, перш ніж він долетить до Місяця
|Два мільярди доларів кредиту: уряд Британії врятує Land Rover після кібератаки
|Китай запускає візу для залучення іноземних IT-фахівців на тлі подорожчання H-1B у США
|У психлікарнях аншлаг через ШІ: лікарі б'ють на сполох
|Нові мита Трампа для електроніки: один імпортований чип за один "домашній", інакше тариф 100%
|Anthropic укладе мирову угоду на $1,5 млрд за позовом про порушення авторських прав