НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ

 

США нададуть Україні розвіддані для здійснення ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, пише "Європейська правда".

Президент Дональд Трамп, йдеться у публікації, нещодавно підписав дозвіл розвідувальним агентствам і Пентагону надавати Києву допомогу в ураженні території РФ. Американські посадовці просять союзників по НАТО надати подібну підтримку, заявили співрозмовники видання.

Розширення обміну розвідданими з Києвом є останнім знаком того, що Трамп поглиблює підтримку України, оскільки його зусилля з просування мирних переговорів зайшли в глухий кут.

За словами посадовців, адміністрація Трампа вперше надасть допомогу Україні у завданні ракетами ударів по енергетичних об'єктах, розташованих глибоко на території Росії.

Надання розвідданих означає, що Україна зможе ефективніше атакувати нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, розташовану далеко від її кордонів, з метою позбавити Кремль доходів і нафти, необхідних для продовження війни.

США також розглядають можливість постачання ракет Tomahawk і Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування, дальність яких становить близько 500 миль (800 км), заявили інші представники адміністрації.

За їхніми словами, рішення про те, що саме відправляти Україні, якщо взагалі щось відправляти, ще не ухвалене.

Розвідка в поєднанні з більш потужною зброєю може мати набагато сильніший ефект, ніж попередні удари України по Росії, завдаючи більшої шкоди енергетичній інфраструктурі та зв'язуючи російську протиповітряну оборону.

Американські посадовці чекають на письмові вказівки від Білого дому, перш ніж поділитися необхідною розвідінформацією, повідомив один зі співрозмовників.
