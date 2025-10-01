Фінансові новини
01.10.25
21:43
RSS
мапа сайту
Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км
18:16 01.10.2025 |
Британська компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером "Формули-1", оголосила про плани відправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності. Про це пише United24.
В компанії заявили, що протягом кількох тижнів розгорнуть в Україні безпілотники-камкадзе SkyShark. Крім того, в MGI Engineering розробляють важчу ударну платформу під назвою Tiger Shark для місій, де критична більша дальність та корисне навантаження.
За даними ініціативи, SkyShark - це баражуючий боєприпас з бойовою частиною на 10-20 кг. Дальність польоту складає близько 250 км, максимальна швидкість становить близько 450 км/год. Він використовує бортову систему наведення для пошуку та пікірування на вибрані цілі.
В MGI наголосили, що SkyShark буде розгорнуто в Україні приблизно протягом шести тижнів, а українські партнери вже готові до їх виробництва. Ціна одного такого БПЛА складає близько 67 тисяч доларів США.
Щодо TigerShark, то це важчий ударний безпілотник далекого радіусу дії. Гаскойн наголосив, що до початку випробувальних польотів Tiger Shark пройде ще приблизно два місяці. Ціна такого БПЛА не розголошується, однак його презентують як альтернативу ракетам вартістю до кількох мільйонів фунтів стерлінгів.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія та Україна планують створити "стіну дронів" для захисту Європи від російських атак. Це буде реалізовано в межах програми Project OCTOPUS.
