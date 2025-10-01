Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км

Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км

 

Британська компанія MGI Engineering, заснована колишнім інженером "Формули-1", оголосила про плани відправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності. Про це пише United24.

В компанії заявили, що протягом кількох тижнів розгорнуть в Україні безпілотники-камкадзе SkyShark. Крім того, в MGI Engineering розробляють важчу ударну платформу під назвою Tiger Shark для місій, де критична більша дальність та корисне навантаження.

За даними ініціативи, SkyShark - це баражуючий боєприпас з бойовою частиною на 10-20 кг. Дальність польоту складає близько 250 км, максимальна швидкість становить близько 450 км/год. Він використовує бортову систему наведення для пошуку та пікірування на вибрані цілі.

Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км

 Дрон SkyShark

В MGI наголосили, що SkyShark буде розгорнуто в Україні приблизно протягом шести тижнів, а українські партнери вже готові до їх виробництва. Ціна одного такого БПЛА складає близько 67 тисяч доларів США.

Щодо TigerShark, то це важчий ударний безпілотник далекого радіусу дії. Гаскойн наголосив, що до початку випробувальних польотів Tiger Shark пройде ще приблизно два місяці. Ціна такого БПЛА не розголошується, однак його презентують як альтернативу ракетам вартістю до кількох мільйонів фунтів стерлінгів.

Британська MGI відправить в Україну ударні дрони, які можуть бити на 250 км

 Дрон TigerShark

Раніше повідомлялось, що Велика Британія та Україна планують створити "стіну дронів" для захисту Європи від російських атак. Це буде реалізовано в межах програми Project OCTOPUS.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,14 0,34 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4400  0,25 0,52 48,4800  0,25 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес