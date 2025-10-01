Фінансові новини
01.10.25
14:52
- RSS
- мапа сайту
Фон дер Ляєн: половина з 4 млрд євро, наданих Україні ЄС 1 жовтня, має піти на дрони
14:38 01.10.2025 |
Європейський Союз очікує, що 2 з 4 млрд євро, перерахованих Україні від ЄС у середу, 1 жовтня, має бути інвестована у дрони.
Про це, як передає "Європейська правда", заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 1 жовтня у Копенгагені, перед початком неформального саміту Європейської ради.
Україна має інвестувати 2 млрд євро у виробництво дронів, переконані в Єврокомісії.
"Якщо говорити про Україну, то якщо ми всі погоджуємося, що Україна є нашою першою лінією оборони, ми повинні посилити військову підтримку для України. Саме з цієї причини сьогодні ми виділяємо 4 мільярди євро для України", - заявила фон дер Ляєн.
"2 мільярди євро з цієї суми буде інвестовано в дрони", - уточнила вона.
Вона нагадала, що неформальна Європейська рада в Копенгагені буде обговорювати дві теми: оборона та Україна.
Як повідомляла "Європейська правда", 1 жовтня Україна отримала транш від ЄС обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA.
Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.
У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках ERA.
Попередній транш макрофінансової допомоги від ЄС в обсязі 1 млрд євро у межах програми ERA Україна отримала 10 вересня.
Тим часом у ЄС думають над новим рішенням щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.
