Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7

 
Європейська комісія виділила Україні дев'ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 мільярди євро.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

«Це ще більше зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України, а загальна підтримка наближається до 178 мільярдів євро», - заявила пресслужба.

Оновлюється...
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

