Україна отримала чергові €4 мільярди від ЄС в рамках кредиту G7

NASA вивчає сценарій нейтралізації астероїда 2024 YR4, який рухається у напрямку Місяця та може становити для нього небезпеку. За оцінками фахівців, ймовірність зіткнення астероїда з природним супутником Землі становить близько 4%, однак у разі удару уламки можуть створити ризики