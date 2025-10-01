Фінансові новини
У російському Ярославлі горить НПЗ: влада каже, що це не пов'язано з атакою БпЛА
10:27 01.10.2025
У Ярославлі (РФ) загорівся нафтопереробний завод "Ярославнефтеоргсинтез", що належить "Славнефті", це п'ятий за потужністю нафтопереробний завод у Росії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.
"Палає НПЗ у Ярославлі. Він входить до Топ-5 за потужністю в рашці", - написав він у телеграм-каналі у середу.
Російські телеграм-канали, в тому числі Astra, публікують кадри з палаючим підприємством.
Влада Ярославської області підтвердила факт пожежі на одному з НПЗ, але не уточнила його назву. Проте очільник регіону Михайло Євраєв підкреслив, що причина пожежі - техногенна, а не удар дронів.
По російських НПЗ регулярно завдають ударів українські безпілотники. Через атаки дронів підприємства частково або повністю зупиняють роботу, що, серед іншого, призводить до дефіциту палива і зростання цін на нього.
