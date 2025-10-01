Європа розгляне можливість створення системи ППО над західною Україною, а згодом і над Києвом – The Telegraph

Європейські країни можуть розгорнути власні системи протиповітряної оборони над західною частиною України з перспективою поширення їх дії на Київ. Це рішення розглядається у зв'язку з активізацією російських провокацій у Європі, які включають дрони, літаки та кібератаки. Про це пише УНН з посиланням на матеріали The Telegraph.

Як відомо, за останні три тижні зафіксовано польоти дронів над Польщею, Румунією та Данією, а також порушення повітряного простору Естонії російськими літаками. Крім того, низка європейських аеропортів, зокрема лондонський Хітроу, стала мішенню кібератак.

Аналітики вважають, що ці дії мають на меті перевірити готовність НАТО реагувати на загрози та продемонструвати прагнення Москви змінити систему європейської безпеки. За їхніми словами, російські місії були спрямовані на оцінку реакції союзників у разі масштабного конфлікту.

Попри успішні перехоплення безпілотників над Польщею, ефективність дій союзників виявилася нижчою, ніж у Повітряних сил України. Це, на думку експертів, підкреслює необхідність посилення оборонних можливостей Європи.

Запровадження системи ППО над західною Україною, з перспективою поширення її на Київ, розглядається західними аналітиками як спосіб перехоплення ракет і дронів ще до їхнього наближення до кордонів НАТО. Такий крок, за їх словами, продемонстрував би готовність європейських держав брати на себе ризики та відповідати на повітряні загрози.

Очікується, що питання буде обговорено на зустрічі лідерів НАТО в Копенгагені. Там планують визначити подальшу стратегію реагування на російські дії та можливості зміцнення оборонної співпраці з Україною.

До слова, президент Зеленський раніше повідомив, що українські військові розгортають місію в Данії, щоб поділитися досвідом протидії дронам.