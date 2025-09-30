Фінансові новини
У Трампа пояснили, з чим пов’язане потепління у відносинах з Білоруссю
12:19 30.09.2025 |
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що потепління у відносинах з Білоруссю, якою керує самопроголошений президент Александр Лукашенко, пов'язане із намаганнями Вашингтона "забезпечити лінії зв'язку" з господарем Кремля Владіміром Путіним.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву Келлога наводить The Guardian.
Як розповів спецпредставник президента США, увага Вашингтона до Лукашенка пояснюється тим, що "ми знаємо, що він багато розмовляє з президентом Путіним".
"Ми не знаємо, що він говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним. Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну", - сказав він.
За словами Келлога, саме тому США пішли на зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".
"Це була причина, чому ми це робили; спочатку ми не збиралися звільняти політичних в'язнів", - додав він.
Келлог наголосив, що успіх у звільненні деяких політичних в'язнів був позитивним моментом, але "загальна мета полягала не у звільненні політичних в'язнів, а в пошуку найкращого рішення щодо війни між Україною та Росією".
Він також сказав, що США не є "наївними" щодо режиму Лукашенка, і "ми знаємо, що якщо він звільнить одного (ув'язненого), то, ймовірно, захопить ще двох".
Келлог також додав, що угода з Білоруссю полягала в тому, щоб у "Белавіа" відремонтували свої літаки, оскільки "бажано, щоб їхні літаки не падали з неба", але дати зрозуміти, що вони не повинні використовувати їх для "мерзенних цілей" і перевезень мігрантів до Європи.
В останні тижні адміністрація Дональда Трампа намагається налагодити контакт з режимом у Мінську, свідченням чого стали звільнення білоруських політвʼязнів.
У межах цих зусиль США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".
Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що самопроголошений білоруський лідер намагається обдурити президента США Дональда Трампа, використовуючи такі кроки, як звільнення політв'язнів.
