Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС

 

Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це в Х написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

У понеділок Кос прибула в Україну з триденним візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".

У вівторок, 30 вересня, вона заявила, що цей день "знаменує собою важливий крок на шляху України до ЄС".

"У найскладніших умовах Україна завершила процес скринінгу всього свого законодавства з рекордною швидкістю, заклавши основи для свого європейського майбутнього", - підкреслила єврокомісарка.

У зв'язку з цим Кос наголосила на необхідності "зберегти динаміку реформ".

Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.

Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9828  0,15 0,37 41,5459  0,09 0,21
EUR 48,1672  0,05 0,10 48,8555  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,04 0,08 41,2450  0,04 0,10
EUR 48,4400  0,00 0,00 48,5000  0,02 0,05

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес