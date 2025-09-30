Фінансові новини
- |
- 30.09.25
Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС
12:11 30.09.2025 |
Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.
Про це в Х написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
У понеділок Кос прибула в Україну з триденним візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".
У вівторок, 30 вересня, вона заявила, що цей день "знаменує собою важливий крок на шляху України до ЄС".
"У найскладніших умовах Україна завершила процес скринінгу всього свого законодавства з рекордною швидкістю, заклавши основи для свого європейського майбутнього", - підкреслила єврокомісарка.
У зв'язку з цим Кос наголосила на необхідності "зберегти динаміку реформ".
Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.
Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.
Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.
У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.
