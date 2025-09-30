Україна завершила процес скринінгу на шляху до членства в ЄС

Україна і ЄС завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це в Х написала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

У понеділок Кос прибула в Україну з триденним візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".

У вівторок, 30 вересня, вона заявила, що цей день "знаменує собою важливий крок на шляху України до ЄС".

"У найскладніших умовах Україна завершила процес скринінгу всього свого законодавства з рекордною швидкістю, заклавши основи для свого європейського майбутнього", - підкреслила єврокомісарка.

У зв'язку з цим Кос наголосила на необхідності "зберегти динаміку реформ".

Нагадаємо, 22 вересня про завершення євроінтеграційного скринінгу оголосила Молдова.

Як відомо, подальше просування переговорного процесу для вступу України в ЄС блокує Угорщина.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно. Таким чином угорське вето потенційно може бути подолане.

У Єврокомісії кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди Орбана "може бути розглянуте", але відповідне рішення повинні ухвалити держави-члени ЄС.