НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісарка Кос вважає, що Україна виконала «домашнє завдання» щодо нацменшин

 

Україна виконала своє домашнє завдання щодо нацменшин, тепер можна відкривати перший кластер переговорів щодо вступу України в ЄС.

Як передає кореспондентка Укрінформу, про це на пресбрифінгу в Ужгороді повідомила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

"Я хотіла поспілкуватися на Закарпатті із представниками національних меншин. Я побувала в двох школах - з угорською та словацькою мовами навчання. Треба сказати, що ви дуже серйозно ставитеся у підході до навчання національних меншин. Треба сказати, що Україна виконала свою домашню роботу, і я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо відкрити перемовини щодо першого кластеру та отримаємо для цього зелене світло від Європейської ради," - повідомила вона.

Як зазначила Марта Кос, саме ці питання входять в перший кластер переговорів щодо вступу в ЄС. Також вони входять в останній кластер, яким закривають переговори щодо вступу.

"Україні необхідно запровадити відповідний план дій, який стосується нацменшин, ми готові зі свого боку допомагати Україні в цьому. Це дуже важлива частина на шляху до вступу в ЄС. І треба сказати, що перемовини щодо вступу до ЄС є найкращою можливістю, аби вирішити усі питання нацменшин", - додала вона.

На порядку денному робочого візиту на Закарпаття єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос і посла ЄС в Україні Катаріни Матернової - питання реалізації положень законодавства щодо національних спільнот, розвитку міжнародної транспортної та логістичної інфраструктури й інших, які мають важливе значення для завершення процесу приєднання нашої країни до ЄС, де регіональний компонент має надважливе значення, повідомив у Телеграмі заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита.

«Є чітке завдання глави держави. Мета на цьому етапі - відкриття першого кластеру перемовин між ЄС та Україною», - наголосив він.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розпочала сьогодні, 29 вересня, свій візит в Україну.

В Ужгороді вона з командою відвідала ліцей імені Дойко Габора з угорською мовою навчання та в Ужгородський ліцей №4, де викладання ведеться словацькою. Метою візиту було побачити, як організований навчальний процес, яким чином діти вивчають мови та як у закладах співіснують різні культури.
Ключові теги: ЄС
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

Бізнес