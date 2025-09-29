Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом

 

Єврокомісарка з розширення Марта Кос прибула в Україну з триденним візитом та починає його із Закарпаття.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Марта Кос прибула з візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".

У перший день візиту у понеділок єврокомісарка відвідає школи для угорської і словацької меншини на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки Україні у цій сфері, зокрема План дій щодо нацменшин, ухвалений у травні.

Також єврокомісарка подивиться на нещодавно побудовану євроколію.

У вівторок 30 вересня заплановані зустрічі стосовно реформи децентралізації з представниками регіональних органів влади, участь у програмі Українського тижня стійкості, візит до реабілітаційного центру Unbroken та профінансованого ЄС житлового проєкту для ВПО та ветеранів, зустрічі з представниками громадянського суспільства.

У середу Кос буде у Києві та обговорюватиме з представниками українського уряду й Верховної Ради порядок денний євроінтеграційних реформ.

Також заплановані зустрічі з представниками антикорупційних органів України, щоб "акцентувати на важливості верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу у ЄС".

Нагадаємо, Марта Кос наполягає на відкритті першого переговорного кластера з Україною, оскільки та виконала всі необхідні для цього умови.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3176
  0,1613
 0,39
EUR
 1
 48,4408
  0,0349
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1362  0,03 0,08 41,6331  0,06 0,14
EUR 48,2138  0,00 0,01 48,9076  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2550  0,11 0,28 41,2850  0,12 0,28
EUR 48,4400  0,10 0,21 48,4750  0,09 0,18

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес