Єврокомісарка Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом

Єврокомісарка з розширення Марта Кос прибула в Україну з триденним візитом та починає його із Закарпаття.

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Марта Кос прибула з візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".

У перший день візиту у понеділок єврокомісарка відвідає школи для угорської і словацької меншини на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки Україні у цій сфері, зокрема План дій щодо нацменшин, ухвалений у травні.

Також єврокомісарка подивиться на нещодавно побудовану євроколію.

У вівторок 30 вересня заплановані зустрічі стосовно реформи децентралізації з представниками регіональних органів влади, участь у програмі Українського тижня стійкості, візит до реабілітаційного центру Unbroken та профінансованого ЄС житлового проєкту для ВПО та ветеранів, зустрічі з представниками громадянського суспільства.

У середу Кос буде у Києві та обговорюватиме з представниками українського уряду й Верховної Ради порядок денний євроінтеграційних реформ.

Також заплановані зустрічі з представниками антикорупційних органів України, щоб "акцентувати на важливості верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу у ЄС".

Нагадаємо, Марта Кос наполягає на відкритті першого переговорного кластера з Україною, оскільки та виконала всі необхідні для цього умови.