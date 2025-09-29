Фінансові новини
- 29.09.25
- 23:15
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Українські бійці вдарили ракетою «Нептун» по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ
13:06 29.09.2025
Українські бійці завдали ракетного удару по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь" (Карачев Брянської області, РФ), що виготовляє продукцію для військових потреб.
Як повідомив Генштаб ЗСУ у телеграм, 29 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів по ВАТ "Карачевский завод "Електродеталь". "Дальність польоту - понад 240 кілометрів", - йдеться у дописі.
За даними Генштабу, зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкта. Результати ураження уточнюються.
Як повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України, удар завдано ракетою "Нептун".
"Вночі наш "Нептун" влучно відпрацював по російському Карачевському заводу "Електродеталь". Мінус ще одна ланка в ланцюгу забезпечення ворога", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Карачевський завод "Електродеталь" виробляє різноманітні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - заявив Генштаб.
