ЦВК Молдови обробила 99,5% протоколів: Партія Санду отримує вже понад 50% голосів
08:45 29.09.2025 |
Чинна партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) після підрахунку 99,5% голосів на парламентських виборах, що пройшли в неділю, перетнула 50-відсотковий бар'єр підтримки виборців.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Партія "Дія і солідарність" має підтримку вже 50,03% виборців після підрахунку 2263 з 2274 протоколів. Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті.
Проросійський "Патріотичний блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав 24,26% голосів.
На третьому місці - блок "Альтернатива", що отримав 7,99%.
Також до парламенту проходять формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, "Демократія вдома", та "Наша партія" популіста Ренато Усатого.
Таким чином партія президентки Маї Санду отримує одноосібну більшість у новому парламенті Молдови.
На виборах у Молдові проросійські регіони дали нижчу явку, що дозволило партії влади отримати вищу підтримку, ніж очікувалось.
Так, найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%, а торік там було 51,9% людей, що прийшли на дільниці. Ще один тотально проросійський Тараклійський район дав 47,7%, а торік тут була явка 50,2%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%, а була 52%, тощо. Кількість виборців з Придністров'я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.
Натомість, регіони, що традиційно підтримують Маю Санду та проєвропейський вектор - близькі до тогорічної явки. Передмістя Кишинева - явка 53,8% (була 54,2%). Яловень - 49,1% (було 49,3%), Страшени - було і лишилося 46,5% тощо.
