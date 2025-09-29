Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
08:31 29.09.2025 |
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не варто бути надто обережними в риториці з росіянами, якщо ті погрожують, і не треба проявляти слабкість, якщо РФ погрожує блекаутом Києву.
"Дійсно, я поділився з ним (Трампом - ІФ-У) деяким баченням, і це правда, реаліями на полі бою і деяким баченням того, що могло би бути. І я вважаю, що є вплив на Росію, і не треба чекати м'яких кроків з боку Росії в бік України, і відповідно Україна повинна давати відповідні кроки в бік Росії. І не треба цього боятися, і не треба бути дуже обережними в риториці з росіянами, якщо вони погрожують. Я вважаю, що така сама риторика повинна бути і в цивілізованих країнах", - сказав Зеленський під час брифінгу у суботу.
Президент наголосив, що це помилка в риториці - "бути цивілізованими з нецивілізованими".
За його словами, якщо РФ ставить кожну зиму ціль блекаут в Україні, то він не впевнений, "що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша".
"Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії", - резюмував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
|США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
|Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
|У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
Бізнес
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року