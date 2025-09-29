Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом





Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс підтвердив, що в адміністрації президента Дональда Трампа обговорюють можливість задоволення озвученого раніше запиту України щодо надання їй крилатих ракет типу Tomahawk. Відповідну заяву Венс зробив у неділю, 28 вересня, в інтерв'ю американському телеканалу FoxNews.

Відповідаючи в ефірі на запитання тележурналістки щодо можливості поставки Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk Венс визнав, що "це питання, стосовно якого остаточне рішення може ухвалити президент Трамп". Він додав, що Трамп "робитиме те, що відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів Америки", а на переконання Венса, саме такий підхід є "рушійною силою" рішень Трампа "у сфері зовнішньої та оборонної політики".

Крім того, Венс наголосив, що в разі, якщо відповідне рішення щодо передачі Україні цих ракет і ухвалять, то оголосить його сам Трамп. Згодом віцепрезидент Сполучених Штатів уточнив: "Саме тепер ми обговорюємо це питання (постачання ракет Tomahawk Україні. - Ред.)".

Як повідомляли ЗМІ, президент України Володимир Зеленський 23 вересня під час закритої зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН попрохав надати Україні крилаті ракети Tomahawk. Сам Зеленський в інтерв'ю виданню Axios зазначав, що попросив Трампа надати Україні нову систему озброєнь, яка може змусити президента Росії Володимира Путіна погодитися на переговори. Трамп, за словами Зеленського, відповів, що "працюватиме над цим".

Ракета Tomahawk з дальністю польоту до 2400 кілометрів та боєголовкою вагою 450 кілограмів набагато ефективніша щодо далекобійності за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, надану досі Києву західними союзниками, писали раніше ЗМІ.