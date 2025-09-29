Авторизация

США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн

США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн

 

Міністерство оборони США повідомило про укладення нових довгострокових контрактів, три з яких укладено на загальну суму майже $200 млн у межах Ініціативи сприяння безпеці Україні. Про це пише Military Journal. Вони охоплюють постачання бронетехніки, стрілецької зброї та технічної підтримки систем протидії безпілотникам.

* Компанія Textron Systems Corp. отримала контракт на $163,3 мільйона. Він передбачає виробництво мобільних вогневих машин, запасних частин, спеціальних інструментів та випробувального обладнання. Роботи мають бути завершені до листопада 2028 року. За даними Military Journal, мова йде, ймовірно, про виробництво 65 бронетранспортерів MSFV (модифікація БТР M1117), на яких США нещодавно оголосило тендер.

* Компанія Knight's Armament Co. уклала контракт на $21,25 млн для виробництва та постачання напівавтоматичних снайперських гвинтівок M110 SASS калібру 7,62×51 мм НАТО з дальністю стрільби до 800 м. Виконання робіт має завершитись до січня 2027 року.

* Компанія Sierra Nevada Corp. отримала контракт на $14,99 млн для надання технічних послуг та експертної підтримки для ВМС України у межах програми протидії безпілотним системам. Роботи включають обслуговування обладнання, консультації фахівців та віддалену підтримку систем. Завершення очікується у вересні 2027 року.

Усі контракти фінансуються коштом Ініціативи сприяння безпеці Україні на 2024 фінансовий рік.

Ініціатива сприяння безпеці Україні (Ukraine Security Assistance Initiative або USAI) - це джерело фінансування Пентагону для закупівель, підготовки та постачання оборонних засобів і послуг Україні. Через цю ініціативу Міноборони США замовляє обладнання безпосередньо у американських виробників.

До слова, нещодавно стало відомо, що наприкінці вересня українська делегація прибуде до США, щоб провести переговори щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї.
За матеріалами: mezha.media
США
 

