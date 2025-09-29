Авторизация

У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня

У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня

 

У ніч проти 27 вересня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Чуваській республіці в росії.

Про це повідомив губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв.

«Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України», - написав російський чиновник.

Посадовець каже, що начебто було завдано удару по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили.

Джерело hromadske в Службі безпеки України розповіло, що удару по нафтоперекачувальній станції «Тиньговатово» в Конарі завдали саме дрони СБУ.

НПС розташована за 1 тисячу кілометрів від України. СБУ отримала підтвердження, що внаслідок влучання в насосну станцію №1 транспортування нафти в Конарі зупинили.

«СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору рф, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті рф триватиме й надалі», - сказав наш співрозмовник.

Загалом Міноборони рф відзвітувало про знищення 55 безпілотників. 27 перехопили над Ростовською областю, 8 - над Брянською, по 6 - над Астраханською та Воронезькою, 5 - над Волгоградською, 2 - над Курською та ще 1 - над Бєлгородщиною

Додамо, що у ніч проти 26 вересня українські військові атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

