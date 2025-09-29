Фінансові новини
- |
- 29.09.25
- |
- 09:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
08:31 29.09.2025 |
У ніч проти 27 вересня дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Чуваській республіці в росії.
Про це повідомив губернатор Чуваської Республіки Олег Ніколаєв.
«Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України», - написав російський чиновник.
Посадовець каже, що начебто було завдано удару по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Внаслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили.
Джерело hromadske в Службі безпеки України розповіло, що удару по нафтоперекачувальній станції «Тиньговатово» в Конарі завдали саме дрони СБУ.
НПС розташована за 1 тисячу кілометрів від України. СБУ отримала підтвердження, що внаслідок влучання в насосну станцію №1 транспортування нафти в Конарі зупинили.
«СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектору рф, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті рф триватиме й надалі», - сказав наш співрозмовник.
Загалом Міноборони рф відзвітувало про знищення 55 безпілотників. 27 перехопили над Ростовською областю, 8 - над Брянською, по 6 - над Астраханською та Воронезькою, 5 - над Волгоградською, 2 - над Курською та ще 1 - над Бєлгородщиною
Додамо, що у ніч проти 26 вересня українські військові атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Венс: у США обговорюють прохання України про Tomahawk, рішення – за Трампом
|США замовили для України бронетехніку, снайперські гвинтівки та підтримку антидронових систем на майже $200 млн
|Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський
|У росії заявили про зупинку нафтоперекачувальної станції в Чуваській республіці після влучання безпілотників 27 вересня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
|Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
Бізнес
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
|OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року