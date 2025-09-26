Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн

 

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у пʼятницю оголосив про виділення Україні 27-го пакета допомоги вартістю близько 2,6 млрд данських крон (407 млн доларів).

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Двадцять сьомий пакет допомоги Україні з боку Данії передбачає виділення майже 1,6 млрд крон на фінансування замовлень української оборонної промисловості.

Решта грошей у межах пакета виділяються на інші форми допомоги, які оборонне відомство Данії не уточнює.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, - це збільшити внесок у українську оборонну промисловість", - прокоментував Поульсен.

З урахуванням останнього пакета Данія загалом оголосила про виділення понад 70 млрд крон на допомогу Україні з 2022 року - як уже надану, так і ту, що надаватиметься в майбутньому.

Серед них майже 6 млрд крон підуть на так звану данську модель - тобто інвестиції в оборонну промисловість України.

Попередній, 26-й пакет військової допомоги, на суму близько 4,2 млрд данських крон (628,4 млн доларів) Данія оголошувала ще у травні.

На початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка є виробником крилатих ракет "Фламінго", розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.
Ключові теги: Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4789
  0,0150
 0,04
EUR
 1
 48,4059
  0,3059
 0,63

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,10 0,24 41,4000  0,11 0,26
EUR 48,3400  0,13 0,28 48,3900  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес