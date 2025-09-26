Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у пʼятницю оголосив про виділення Україні 27-го пакета допомоги вартістю близько 2,6 млрд данських крон (407 млн доларів).

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Двадцять сьомий пакет допомоги Україні з боку Данії передбачає виділення майже 1,6 млрд крон на фінансування замовлень української оборонної промисловості.

Решта грошей у межах пакета виділяються на інші форми допомоги, які оборонне відомство Данії не уточнює.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, - це збільшити внесок у українську оборонну промисловість", - прокоментував Поульсен.

З урахуванням останнього пакета Данія загалом оголосила про виділення понад 70 млрд крон на допомогу Україні з 2022 року - як уже надану, так і ту, що надаватиметься в майбутньому.

Серед них майже 6 млрд крон підуть на так звану данську модель - тобто інвестиції в оборонну промисловість України.

Попередній, 26-й пакет військової допомоги, на суму близько 4,2 млрд данських крон (628,4 млн доларів) Данія оголошувала ще у травні.

На початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка є виробником крилатих ракет "Фламінго", розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.