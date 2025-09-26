Фінансові новини
- 26.09.25
- 18:40
RSS
мапа сайту
Данія підготувала пакет допомоги Україні на понад $400 млн
17:42 26.09.2025 |
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у пʼятницю оголосив про виділення Україні 27-го пакета допомоги вартістю близько 2,6 млрд данських крон (407 млн доларів).
Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство оборони Данії.
Двадцять сьомий пакет допомоги Україні з боку Данії передбачає виділення майже 1,6 млрд крон на фінансування замовлень української оборонної промисловості.
Решта грошей у межах пакета виділяються на інші форми допомоги, які оборонне відомство Данії не уточнює.
"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один із найкращих способів, яким ми можемо допомогти, - це збільшити внесок у українську оборонну промисловість", - прокоментував Поульсен.
З урахуванням останнього пакета Данія загалом оголосила про виділення понад 70 млрд крон на допомогу Україні з 2022 року - як уже надану, так і ту, що надаватиметься в майбутньому.
Серед них майже 6 млрд крон підуть на так звану данську модель - тобто інвестиції в оборонну промисловість України.
Попередній, 26-й пакет військової допомоги, на суму близько 4,2 млрд данських крон (628,4 млн доларів) Данія оголошувала ще у травні.
На початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка є виробником крилатих ракет "Фламінго", розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.
