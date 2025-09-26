Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»
14:50 26.09.2025 |
Наприкінці вересня Україна завершує останній етап скринінгу в переговорах про вступ до ЄС і переходить до етапу «бенчмарків», а саме - визначення критеріїв для кожного з розділів переговорів.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу під час робочого візиту до Франції розповів Тарас Качка, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
«Нам фактично залишився один розділ у понеділок-вівторок. 29-30 вересня ми останню сесію по скринінгу проведемо. І далі питання, яким чином забезпечити той самий швидкий темп переговорів. Очевидно, що ідеальним було б рішення 27 держав-членів, але на сьогодні Угорщина зберігає свою особливу позицію, тому це теж обговорюється тут з колегами з французького уряду, а саме - яким чином це можна врегулювати», - розповів віцепрем'єр.
За його словами, після завершення скринінгових сесій очікуються скринінгові звіти від Європейського Союзу. Так, за кілька днів має надійти такий звіт по четвертому кластеру, а за декілька тижнів - по п'ятому.
«І після цього фактично з українського боку ми формуємо нашу переговорну позицію. Відкритим є питанням, наскільки швидко ЄС може сформувати свою переговорну позицію, тому що де-юре це може бути вже після відкриття першого кластеру. Коли 27 держав-членів зможуть за це проголосувати», - зазначив Качка.
Віцепрем'єр повідомив, що українська команда нині працює над тим, що саме робити в періоди, доки знайдуться всі 27 голосів.
«Тобто нам треба не втрачати темпу та рухатись далі. Після скринінгу Єврокомісія та держави-члени визначатимуть «бенчмарки» - критерії для відкриття кожного з розділів переговорів. І коли вони визначені, можна розпланувати, як ми їх виконуємо. Тоді вже працювати з Європейською комісією над здійсненням заходів і звітуванням про їх виконання. Ми зараз працюємо з усіма державами, щоб принаймні отримати всі бенчмарки для технічного погодження», - пояснив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
|WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам