НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Качка про переговори з ЄС: Після скринінгу для України розпочнеться етап «бенчмарків»

 

Наприкінці вересня Україна завершує останній етап скринінгу в переговорах про вступ до ЄС і переходить до етапу «бенчмарків», а саме - визначення критеріїв для кожного з розділів переговорів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу під час робочого візиту до Франції розповів Тарас Качка, віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Нам фактично залишився один розділ у понеділок-вівторок. 29-30 вересня ми останню сесію по скринінгу проведемо. І далі питання, яким чином забезпечити той самий швидкий темп переговорів. Очевидно, що ідеальним було б рішення 27 держав-членів, але на сьогодні Угорщина зберігає свою особливу позицію, тому це теж обговорюється тут з колегами з французького уряду, а саме - яким чином це можна врегулювати», - розповів віцепрем'єр.

За його словами, після завершення скринінгових сесій очікуються скринінгові звіти від Європейського Союзу. Так, за кілька днів має надійти такий звіт по четвертому кластеру, а за декілька тижнів - по п'ятому.

«І після цього фактично з українського боку ми формуємо нашу переговорну позицію. Відкритим є питанням, наскільки швидко ЄС може сформувати свою переговорну позицію, тому що де-юре це може бути вже після відкриття першого кластеру. Коли 27 держав-членів зможуть за це проголосувати», - зазначив Качка.

Віцепрем'єр повідомив, що українська команда нині працює над тим, що саме робити в періоди, доки знайдуться всі 27 голосів.

«Тобто нам треба не втрачати темпу та рухатись далі. Після скринінгу Єврокомісія та держави-члени визначатимуть «бенчмарки» - критерії для відкриття кожного з розділів переговорів. І коли вони визначені, можна розпланувати, як ми їх виконуємо. Тоді вже працювати з Європейською комісією над здійсненням заходів і звітуванням про їх виконання. Ми зараз працюємо з усіма державами, щоб принаймні отримати всі бенчмарки для технічного погодження», - пояснив він.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

