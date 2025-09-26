«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ

Внаслідок нічної атаки дронів загорівся один із найбільших нафтозаводів Росії, який виробляє пальне для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

У ніч на 26 вересня невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краї Росії. Внаслідок удару на одній з технологічних установок спалахнула пожежа.

"Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Відбулося загоряння на площі 30 квадратних метрів, яке вже ліквідували", - повідомили в оперштабі Краснодарського краю.

У Міноборони РФ відзвітували про знищення 55 БПЛА над російськими регіонами.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального. Підприємство активно задіяне в забезпеченні паливом російських військових.

Річний обсяг переробки нафти на Афіпському заводі становить близько 6,25 мільйона тонн. Це робить його одним із ключових паливних вузлів для армії РФ.









Нагадаємо, Афіпський НПЗ уже не вперше атакують дрони. Останній раз безпілотники по ньому вдарили в ніч на 28 серпня. Внаслідок атаки почалася пожежа. Також його атакували напередодні - 7 серпня.

10 лютого 2025 року Афіпський НПЗ став ціллю українських дронів. Тоді керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що Афіпський НПЗ є одним із ключових НПЗ на території Росії. Він відіграє стратегічну роль для ворога у забезпеченні паливом військової техніки, особливо на південному напрямку.