Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
17:15 25.09.2025 |
Україна та Європейська комісія продовжили Угоду про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська комісія 25 вересня домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином "транспортний безвіз" діятиме щонайменше до березня 2027 року. Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень», - йдеться в повідомленні.
За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, за час дії угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%, що є прямим позитивним впливом домовленостей на економіку обох сторін.
Раніше продовження угоди було підтримано більшістю країн-членів Європейського Союзу.
Угода також передбачає подальшу адаптацію українського законодавства до європейських стандартів: поступове впровадження смарт-тахографів для нових вантажівок, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній, вимоги до ділової репутації перевізників.
Як повідомлялося, Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом була підписана у червні 2022 року. У червні 2024 року домовленості були продовжені втретє. Тоді ж сторони домовились, що лібералізація буде автоматично продовжена до кінця 2025 року у разі відсутності негативного впливу на сторони угоди та відсутності порушень.
