Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України

 

Більш прихильні заяви Дональда Трампа щодо шансів України досягти успіхів на полі бою стали наслідком незначних досягнень Росії на полі бою та переконання з боку його радників і Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.

Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца - ті розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на полі бою.

Також американський президент дізнався, що Україна запланувала наступ, "який потребуватиме підтримки розвідки США", сказали співрозмовники The Wall Street Journal.

Також співрозмовники WSJ згадують серед чинників зміни риторики Трампа дії Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі - зокрема прийняття вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля.

Ці джерела додали, що Трамп, попри зміну риторики, наразі не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес