WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
23:54 24.09.2025 |
Більш прихильні заяви Дональда Трампа щодо шансів України досягти успіхів на полі бою стали наслідком незначних досягнень Росії на полі бою та переконання з боку його радників і Володимира Зеленського.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Wall Street Journal.
За інформацією WSJ, в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись із посадовцями своєї адміністрації, які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії.
Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США Кіта Келлога та нового посла в ООН Майка Волца - ті розповіли Трампу, що "Росія за останні роки досягла незначного прогресу" на полі бою.
Також американський президент дізнався, що Україна запланувала наступ, "який потребуватиме підтримки розвідки США", сказали співрозмовники The Wall Street Journal.
Також співрозмовники WSJ згадують серед чинників зміни риторики Трампа дії Зеленського після скандальної зустрічі в Білому домі - зокрема прийняття вимоги США щодо припинення вогню і публічну вдячність американському президенту за його зусилля.
Ці джерела додали, що Трамп, попри зміну риторики, наразі не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".
