Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
09:45 24.09.2025 |
Про це повідомив тамтешній очільник республіки Радій Хабіров.
«"Газпром Нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі», - йдеться в дописі посадовця.
Раніше Telegram-канали публікували фото й відео ймовірних наслідків удару по НПЗ.
Зазначимо, що цей нафтопереробний завод цього місяця вже був під атакою безпілотників. Так, 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України уразили його «серце» - установку ЕЛОУ-АВТ-4.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян