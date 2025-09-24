Авторизация

Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані

 
У росії заявили, що дрони атакували нафтопереробний завод «Газпром Нафтохім Салават», що в республіці Башкортостан.

Про це повідомив тамтешній очільник республіки Радій Хабіров.

«"Газпром Нафтохім Салават" зазнав чергової терористичної атаки безпілотників. З'ясовуємо ступінь пошкоджень. На місці працюють усі екстрені служби, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі», - йдеться в дописі посадовця.

Раніше Telegram-канали публікували фото й відео ймовірних наслідків удару по НПЗ.

Зазначимо, що цей нафтопереробний завод цього місяця вже був під атакою безпілотників. Так, 18 вересня далекобійні дрони Служби безпеки України уразили його «серце» - установку ЕЛОУ-АВТ-4.
За матеріалами: hromadske.ua
 

