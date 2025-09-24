Фінансові новини
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
23:58 23.09.2025 |
США готові надати Україні конкретні системи ППО, не лише Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"США готові надати конкретні системи ППО, не лише Patriot", - сказав Зеленський під час спілкування зі ЗМІ за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
За словами глави Української держави, Путін не має успіху в наступі та зазнає дуже великих втрат, тому єдиний успіх, який він продає своїй аудиторії - "це коли він атакує нас і знищує нас ракетами".
Зеленський пояснив, що завдяки використанню повної протиповітряної оборони та певних систем ППО з США та Європи, Путін втратить "сенс цієї операції".
