Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»

 

Президент США Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль на своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.

Трамп сказав, що "повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії", і вважає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і ПОВЕРНУТИ всю свою територію в первісному вигляді".

"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" - додав він.

Президент США далі написав, що Росія вже три з половиною роки "безцільно" веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти "менш як за тиждень", і це робить Росію схожою на "колоса на глиняних ногах".

"Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!", - додав Трамп.

Американський президент вважає, що Росія і Путін зокрема "перебувають у великій економічній скруті", тому для України "зараз саме час діяти". Водночас він побажав і Україні, і Росії "всього найкращого".

"Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО міг робити з нею все, що забажає. Удачі всім!" - завершив свій пост Трамп.

Зазначимо, що цей допис президент США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським.

Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалась війни Росії проти України: серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владіміра Путіна скаже "через місяць".
