Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 01:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
23:56 23.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль на своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Truth Social.
Трамп сказав, що "повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії", і вважає, що "Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і ПОВЕРНУТИ всю свою територію в первісному вигляді".
"З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні?" - додав він.
Президент США далі написав, що Росія вже три з половиною роки "безцільно" веде війну, яку справжня військова потуга могла б виграти "менш як за тиждень", і це робить Росію схожою на "колоса на глиняних ногах".
"Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються, і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою, Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі!", - додав Трамп.
Американський президент вважає, що Росія і Путін зокрема "перебувають у великій економічній скруті", тому для України "зараз саме час діяти". Водночас він побажав і Україні, і Росії "всього найкращого".
"Ми продовжимо постачати зброю НАТО, щоб НАТО міг робити з нею все, що забажає. Удачі всім!" - завершив свій пост Трамп.
Зазначимо, що цей допис президент США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським.
Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалась війни Росії проти України: серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владіміра Путіна скаже "через місяць".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg