Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу

 

Президент США Дональд Трамп сказав, що країни-члени НАТО мають збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, на запитання журналіста про те, чи, на думку Трампа, країни-члени НАТО мають збивати літаки рф, які порушують повітряний простір Альянсу, президент США відповів: «Так, я думаю, що вони повинні».

Американського лідера також запитали, чи США допомогло б країнам НАТО, якби було прийнято рішення про збиття російських літаків. Трамп відповів, що це «залежить від обставин».

«Знаєте, НАТО також підвищило свої спроможності від 2% до 5% ВВП... Вони сплачують нам за ту зброю, яку ми надсилаємо. Це дійсно важливий день, ніхто не очікував, що так станеться. Тобто країни, які не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. Це великі гроші», - додав Трамп у відповідь на запитання.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Марко Рубіо висловлював думку, що російські літаки не збиватимуть у разі порушення повітряного простору НАТО, хіба якщо ті атакуватимуть.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що в кожному окремому випадку порушення повітряного простору літаками або дронами, Альянс оцінюватиме рівень загрози країнам-членам і спираючись на це ухвалюватиме рішення, збивати об'єкти, чи ні.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

