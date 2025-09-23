Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу

Президент США Дональд Трамп сказав, що країни-члени НАТО мають збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Так, на запитання журналіста про те, чи, на думку Трампа, країни-члени НАТО мають збивати літаки рф, які порушують повітряний простір Альянсу, президент США відповів: «Так, я думаю, що вони повинні».

Американського лідера також запитали, чи США допомогло б країнам НАТО, якби було прийнято рішення про збиття російських літаків. Трамп відповів, що це «залежить від обставин».

«Знаєте, НАТО також підвищило свої спроможності від 2% до 5% ВВП... Вони сплачують нам за ту зброю, яку ми надсилаємо. Це дійсно важливий день, ніхто не очікував, що так станеться. Тобто країни, які не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. Це великі гроші», - додав Трамп у відповідь на запитання.

Зазначимо, що раніше держсекретар США Марко Рубіо висловлював думку, що російські літаки не збиватимуть у разі порушення повітряного простору НАТО, хіба якщо ті атакуватимуть.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що в кожному окремому випадку порушення повітряного простору літаками або дронами, Альянс оцінюватиме рівень загрози країнам-членам і спираючись на це ухвалюватиме рішення, збивати об'єкти, чи ні.