Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 23:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
23:46 23.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп сказав, що країни-члени НАТО мають збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Так, на запитання журналіста про те, чи, на думку Трампа, країни-члени НАТО мають збивати літаки рф, які порушують повітряний простір Альянсу, президент США відповів: «Так, я думаю, що вони повинні».
Американського лідера також запитали, чи США допомогло б країнам НАТО, якби було прийнято рішення про збиття російських літаків. Трамп відповів, що це «залежить від обставин».
«Знаєте, НАТО також підвищило свої спроможності від 2% до 5% ВВП... Вони сплачують нам за ту зброю, яку ми надсилаємо. Це дійсно важливий день, ніхто не очікував, що так станеться. Тобто країни, які не виділяли 2%, зараз виділяють 5%. Це великі гроші», - додав Трамп у відповідь на запитання.
Зазначимо, що раніше держсекретар США Марко Рубіо висловлював думку, що російські літаки не збиватимуть у разі порушення повітряного простору НАТО, хіба якщо ті атакуватимуть.
А генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував, що в кожному окремому випадку порушення повітряного простору літаками або дронами, Альянс оцінюватиме рівень загрози країнам-членам і спираючись на це ухвалюватиме рішення, збивати об'єкти, чи ні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
|Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg