ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії

 Нафтові резервуари в Самарській області

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження в ніч на вівторок, 23 вересня, лінійно-виробничої диспетчерської станції "8-Н" магістрального нафтопроводу в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

"Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкта", - розповіли в генштабі.

Повторний удар по нафтостанції "Самара"

Також у генштабі заявили про повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ.

Тут відбувається змішування нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження уточнюється.

Удар по аеродрому "Кача" в Криму

Крім того, генштаб підтвердив влучання по двох російських літаках на військовому аеродромі "Кача" в анексованому Криму.

Напередодні Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляло, що в Криму вперше уразили російські літаки-амфібії Бе-12.

Губернатор Брянської області РФ підтвердив дронову атаку, але стверджує, що "постраждалих і руйнувань немає", хоча "оперативні та екстрені служби працюють на місцях".

Влада Самарської області також повідомляла про атаку, але не звітувала про її наслідки.

Окупаційна влада Криму не коментувала атаку, хоча її факт підтвердило міністерство оборони РФ.
За матеріалами: Deutsche Welle
