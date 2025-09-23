Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
16:04 23.09.2025 |
Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження в ніч на вівторок, 23 вересня, лінійно-виробничої диспетчерської станції "8-Н" магістрального нафтопроводу в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.
"Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об'єкта", - розповіли в генштабі.
Повторний удар по нафтостанції "Самара"
Також у генштабі заявили про повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ.
Тут відбувається змішування нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. Ступінь ураження уточнюється.
Удар по аеродрому "Кача" в Криму
Крім того, генштаб підтвердив влучання по двох російських літаках на військовому аеродромі "Кача" в анексованому Криму.
Напередодні Головне управління розвідки міністерства оборони України повідомляло, що в Криму вперше уразили російські літаки-амфібії Бе-12.
Губернатор Брянської області РФ підтвердив дронову атаку, але стверджує, що "постраждалих і руйнувань немає", хоча "оперативні та екстрені служби працюють на місцях".
Влада Самарської області також повідомляла про атаку, але не звітувала про її наслідки.
Окупаційна влада Криму не коментувала атаку, хоча її факт підтвердило міністерство оборони РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У Криму ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка»
|У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем уразили два російських НПЗ у Саратові та Новокуйбишевську
|Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів
|«Стіна дронів» від ЄС захищатиме також Україну – Єврокомісія
|Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
|Фон дер Ляєн оголосила 19-й пакет санкцій проти Росії: ми забороняємо імпорт СПГ
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg