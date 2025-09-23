НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони

НАТО реагуватиме на безвідповідальну поведінку Росії у необхідний спосіб та час, залишаючись відданим зобов'язанням в рамках Статті 5 Вашингтонського договору.

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради НАТО щодо нещодавніх порушень повітряного простору членів НАТО Росією, текст якої є у розпорядженні Укрінформу.

«Північноатлантична рада зібралася сьогодні вранці на прохання Естонії, відповідно до Статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня», - йдеться у заяві.

Зазначається, що верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) проінформував Раду про інцидент, в ході якого три озброєні російські літаки МіГ-31 порушували повітряний простір Естонії протягом понад десяти хвилин.

«Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії», - заявила Рада.

Підкреслюється, що подібні вторгнення є частиною ширшої схеми «дедалі більш безвідповідальної» поведінки Росії, і що це вже друге за два тижні Північноатлантична рада збирається відповідно до Статті 4.

Нагадується, що 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, а кілька інших союзників, включаючи Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії.

«Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, повітряний простір яких було порушено», - йдеться у заяві.

Рада заявила: «Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, несуть в собі непрораховані ризики та ставлять під загрозу життя. Вони повинні припинитися».

Північноатлантична рада закликала Росію не сумніватися: «НАТО та союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові інструменти для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків», додаючи, що Альянс продовжуватиме реагувати у спосіб, час та в межах свого вибору.

«Наші зобов'язання щодо статті 5 є непохитними», - йдеться у заяві.

Там також зазначається, що безвідповідальні дії Росії не відвернуть союзників «від їхніх незмінних зобов'язань підтримувати Україну, чия безпека сприяє нашій, у здійсненні її невід'ємного права на самооборону від жорстокої та неспровокованої військової агресії Росії».

Згадуючи початок 12 вересня операції «Східний вартовий» для посилення позицій НАТО уздовж усього східного флангу, Рада заявила, що НАТО посилить свої можливості та зміцнить сили стримування та оборони, зокрема шляхом забезпечення ефективної протиповітряної оборони.