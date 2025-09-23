Авторизация

Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд

10:18 23.09.2025

Економіка

 

Розмір нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду для України попередньо оцінюється в суму приблизно $8 мільярдів, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела. Параметри нової програми обговорюватимуться з Кабінетом міністрів у Києві в листопаді.

Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму з МВФ до кінця року, бо вже вичерпала більшість коштів за поточною програмою на $15,5 мільярда. Чинна програма з МВФ діє до 2027 року, але, як пояснював голова Національного банку Андрій Пишний, вона значно фокусується на повоєнній відбудові, тоді як війна не завершується і наступний бюджет також буде воєнним.

9 вересня прем'єрка Юлія Свириденко передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років.

Кабінет міністрів і Мінфін раніше казали, що Україні потрібно близько $37,5 мільярдів зовнішньої допомоги протягом 2026-2027 років, тоді як у МВФ вважають, що ця сума буде суттєво більшою, з огляду на зростання військових витрат та інші потреби бюджету. Після обговорень сторони погодилися, що йдеться приблизно про $65 мільярдів, стверджує Bloomberg.

За словами джерел, узгоджену оцінку вже було надано Європейській комісії. Головний донор України планує надати значну частину необхідної суми, використовуючи заморожені російські активи, у вигляді репараційної позики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

